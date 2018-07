"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente si alunecari de teren, iar 2 dintre acestea, respectiv Gifu si Kyoto, figureaza sub atentionare de inundatii.

Cetatenii romani sunt rugati sa manifeste atentie sporita daca se afla sau tranziteaza zonele afectate, sa urmeze sfaturile autoritatilor locale si sa urmareasca indeaproape informatiile distribuite deautoritatile nipone competente.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Japonia: +81(0)3-3479-1804, +81(0)3-3479 0431, +81(0)3-3479-0432, apelurile fiind redirectionate catre Centru de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Tokyo: +8180-4461-4465", se arata intr-un comunicat.