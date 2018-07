Seismul a avut loc in jurul orei 8:28, la o adancime de 121km, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).

Si marti, in judetul Buzau s-a inregistrat un cutremur cu magnitudinea 3,4 grade. Seismul a avut loc la ora 15:35:00, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit News.ro.

Cele mai puternice seisme din 2018 au avut o magnitudine de 4,6 pe Richter, primul in data de 14 martie si cel de-al doilea in 25 aprilie, ambele fiind inregistrate in zona seismica Vrancea.

In 2017, cel mai mare cutremur de pe teritoriul tarii a fost inregistrat pe 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 pe Richter, seismul fiind resimtit si la Bucuresti.