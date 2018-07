''Le cer tuturor partilor sa astepte opinia Comisiei de la Venetia si sa tina cont de ea inainte de a face alti pasi pentru amendarea Codului penal si a Codului de procedura penala. Reforma risca sa contravina obligatiilor internationale ale Romaniei, in special celor incluse in Conventia Consiliului Europei asupra legislatiei penale privind coruptia, asa cum a identificat raportul ad hoc al Grupului statelor impotriva coruptiei (GRECO). Ca stat membru al organizatiei noastre, Romania are obligatia juridica de a sustine statul de drept'', a declarat Jagland, potrivit Agerpres.

La 28 iunie, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a cerut opinia Comisiei Europene pentru Democratie prin Drept, mai cunoscuta sub numele Comisia de la Venetia. Impreuna cu recomandarile GRECO, acest lucru ar trebui sa contribuie la gasirea celei mai bune solutii posibile pentru a rezolva problemele ridicate de proiectele de amendamente, in conformitate cu standardele europene si cu angajamentele europene ale Romaniei, adauga sursa citata.

''Consiliul Europei va continua sa urmareasca cu atentie evenimentele in desfasurare din Romania si suntem pregatiti sa oferim expertiza suplimentara daca este nevoie'', se mai arata in declaratia secretarului general al organizatiei paneuropene.

Plenul Camerei Deputatilor a adoptat miercuri proiectul privind modificarea Codului penal. S-au inregistrat 167 de voturi "pentru", 97 ''impotriva'' si 19 deputati s-au abtinut.

Raportul a fost adoptat marti dupa-amiaza de parlamentarii din Comisia parlamentara speciala pentru elaborarea legilor Justitiei, dupa ce proiectul privind modificarile la Codul penal fusese aprobat de Senat. In comisie, a fost pastrata forma adoptata de Senat, modificarile fiind unele de natura tehnica. Comisia a acceptat un amendament al ALDE potrivit caruia pentru a se constata infractiunea de delapidare este obligatorie plangerea penala prealabila impotriva functionarului public.

Proiectul de modificare a Codului penal, initiat de parlamentari PSD si ALDE, a fost adoptat marti in plenul Senatului, in calitate de prima Camera sesizata