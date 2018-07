Intrebat daca il ingrijoreaza situatia in urma careia Calin Farcas a murit la 29 de ani, dupa ce a asteptat doi ani un transplant de plaman, Dragnea a spus: "Nu ma ingrijoreaza, ma revolta!".

"Si ceea ce a facut Sorina Pintea a facut foarte bine si trebuie sa faca in continuare. Dupa parerea mea, nu eu decid, pentru ca premierul decide, ministrul Sanatatii trebuie sa fie mult mai dur, mult mai radical, sa taie in carne vie in acest sistem in care statul roman in permanenta a pompat bani. Noi am alocat sume si mai mari si deocamdata rezultatele nu sunt pe masura investitiilor si pe masura dorintelor legitime ale pacientilor romani. Eu, politic, ii acord tot sprijinul doamnei Sorina Pintea", a afirmat Liviu Dragnea, la Parlament, potrivit Mediafax.

Cand a fost intrebat ce crede despre faptul ca tanarul a fost plimbat intre institutii si diversi specialisti, Dragnea a raspuns: "Si moartea unui om vreti s-o folositi intr-o chestiune politica. Spuneati de specialisti. Pai sa vorbeasca specialisti".