Scriitoarea a initiat, in urma cu cativa ani, proiectul „Ambulanta pentru literatura”, umbland prin tara cu un microbuz pentru a-si promova operele. Recent, potrivit presei locale, femeia isi schimbase masina cu una mai mare, pentru ca noaptea dormea in ea, scrie News.ro.

In noaptea de marti spre miercuri, mai multe femei au inceput sa se isterizeze in jurul microbuzului in care dormea Doina Popescu pe o strada din Sectorul 1 al Capitalei, iar in scurt timp acolo au ajuns si cinci barbati. Acestia au reusit sa intre in masina femeii si au lovit-o de mai multe ori.

Motivul: oamenii credeau ca femeia conduce „ambulanta neagra”, care rapeste copii si face trafic de organe. Politistii au sosit imediat la fata locului si i-au dus pe cei cinci agresori la sectie pentru audieri. La fata locului au ramas zeci de persoane s-au aratat nemultumite ca femeia nu a fost arestata.

„Cu privire la vehiculul in care dormea victima, s-a stabilit ca este unul privat, nu apartine sistemului de ambulanta si nu are utilitate medicala. La acest moment se desfasoara cercetari in cauza sub aspectul savarsirii infractiunii de loviri sau alte violente, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care a avut loc evenimentul si tragerea la raspundere penala”, precizeaza Politia Capitalei.