"Creditul nu face parte directa din PIB, ci este o sursa de finantare a unor componente din PIB. Poate sa aiba o influenta indirecta. Din punct de vedere practic, ce s-a intamplat in ultimul an? A crescut creditul, chiar si cu aceasta crestere a ROBOR-ului, care este o evolutie, pana la un punct, normala, in sensul ca a fost o perioada in care acesta a fost decuplat de la rata dobanzii de politica monetara in jos. A fost un exces de lichiditate pe piata, iar acum acest exces de lichiditate s-a reglat si ROBOR-ul este unde teoretic ar trebui sa fie, adica mai sus de dobanda de politica monetara si mai jos de rata dobanzii Lombard, adica de rata dobanzii la care Banca Centrala imprumuta, daca este nevoie, bancile comerciale. In aceasta marja, ROBOR-ul poate varia. Poate au fost si asteptari ca noi vom creste rata dobanzii si poate au fost niste cresteri temporare in anticiparea deciziei noastre, poate a fost perioada de constituire a rezervei minime obligatorii... Insa este o evolutie normala intre aceste doua limite, dar asta nu inseamna ca nu ne ingrijoreaza impactul pe care il poate avea in economie, mai ales asupra capacitatii de onorare a datoriilor pentru companii si populatie", a explicat Voinea.

Oficialul BNR a punctat, totodata, ca evolutia indicelui ROBOR are influenta asupra a peste 60% dintre contractele de credit.

"In pofida acestei cresteri a ROBOR-ului, in ultimul an a crescut creditul in lei, si chiar as putea face o prognoza, ca in acest an ritmul de crestere a creditului in ansamblu va fi superior ritmului de crestere economica. In acelasi timp, avem o usoara decelerare a economiei, deci este posibil ca anul acesta sa avem o crestere a raportului credit in PIB, dupa multi ani de scadere. Repet, este o tema care ne preocupa, nu spunem ca ignoram aceasta crestere a ROBOR de peste 200 de puncte de baza, in trei trimestre. Are influenta asupra a peste 60% dintre contractele de credit. Am recomandat in decembrie, anul trecut, la precedentul Raport de stabilitate, atat creditorilor, cat si debitorilor, sa se uite la produsele cu dobanda fixa. Aceste produse au crescut, in ultimele sase luni, pe flux, de la 6% la 27% in fluxul de credite ipotecare, si de la 60% la 80% in creditele de consum. Pe ansamblul anului, si Guvernul, si Comisia Europeana, si Banca Nationala, am prognozat o crestere a PIB-ului mai mica decat in anul precedent. Ramane de vazut daca aceasta crestere va ramane peste nivelul PIB-ului potential, care este intre 3,5 si 4%, iar asta arata volatilitatea acestor indicatori. Anul trecut, avand o crestere de 6,9%, aceasta a intrat in seria de timp si a modificat retroactiv trendul si, implicit, a modificat PIB-ul potential", a mentionat viceguvernatorul BNR, potrivit Agerpres.

Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca pe piata interbancara, ajungand joi la 3,39% pe an, de la 3,34% pe an, cu o zi in urma, aceasta fiind cea mai ridicata rata din februarie 2014 pana in prezent.

Situatia actuala a sistemului bancar si cum se vede de la Banca Nationala a Romaniei evolutia bancilor care se confrunta atat cu necesitatea cresterii, dar si continuarea curatarii bilanturilor sunt printre subiectele ce vor fi abordate in cadrul unui evenimentul "ZF Summit Bankers 18", organizat joi de Ziarul Financiar, la Bucuresti.