Doi tineri, cu varste de 22 respectiv 30 de ani, au murit electrocutati miercuri seara. Acestia au intrat ilegal in fabrica ce se afla in prezent in conservare, dar pazita de o firma de paza. Din primele informatii oferite de anchetatori, cei doi ar fi incercat sa taie cablurile unei instalatii electrice.

Paznicul fabricii a gasit trupurile tinerilor, iar politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si furt calificat, informeaza Adevarul.ro.