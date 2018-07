"Am avut o sedinta operativa convocata la Guvern, in care am stabilit masuri pe termen scurt, cat si masuri pe termen mediu si lung. Oamenii au nevoie urgenta de ajutorul nostru, de aceea am convenit sa venim in primul rand cu solutii ce tin de interventia rapida si sunt masuri ce vor fi adoptate in sedinta de Guvern de astazi. Ma refer aici la asigurarea produselor de stricta necesitate - apa, alimente, locuinte mobile pentru cazarea oamenilor ale caror locuinte au fost distruse sau grav afectate. Suntem pregatiti sa punem la dispozitie imediat aceste produse. De asemenea, avem disponibile in rezerva Guvernului materiale de constructii pentru reconstructia caselor distruse de calamitati", a declarat Dancila, joi, la Radio Romania Actualitati.

Totodata, Executivul va acorda ajutoare financiare pentru familiile afectate de inundatii si pune la dispozitie echipamente si personal pentru deblocarea cailor de acces.

"Vom aloca ajutoare financiare familiilor afectate, in baza anchetelor sociale. Ministerul Muncii a pregatit deja proiectul si il vom adopta in cadrul sedintei de astazi. Asiguram, de asemenea, echipamente si personal pentru deblocarea drumurilor, a cailor de acces afectate de inundatii, precum si restabilirea legaturilor de acces pentru comunitatile izolate. (...) Directiile de sanatate se implica in consilierea populatiei pentru constientizarea riscurilor de sanatate la care se expun, dar si pentru asigurarea vaccinurilor necesare. (...) Ministerul Agriculturii asigura furaje necesare animalelor domestice ce apartin familiilor afectate. (...) Toate ministerele sunt pe deplin implicate, iar ajutorul Guvernului pentru populatia afectata de inundatii va veni rapid", a mai afirmat Dancila, potrivit Agerpres.

Sefa Guvernului a precizat ca va continua sa mearga in zonele afectate de inundatii.

"Oamenii au nevoie sa stie acum ca se pot baza pe noi, iar eu si colegii mei vom continua sa mergem in misiuni in zonele calamitate. Situatia a fost si este monitorizata in permanenta, de la debutul fenomenelor meteorologice. Pagubele produse de inundatii sunt foarte mari si este nevoie sa accesam toate parghiile pentru a remedia problemele produse locuintelor, drumurilor, cailor de acces, dar si culturilor agricole", a spus Dancila.

De asemenea, ea a aratat ca se lucreaza la consolidarea digurile, la decolmatarea albiilor si la reparatii acolo unde este necesar.

"Avem si suportul Ministerului Apararii, al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, al Ministerului Afacerilor Interne, pompieri militari pentru interventii in inlaturarea efectelor inundatiilor si pentru pregatirea in teren pentru situatia in care ploile puternice vor reveni in zona. (...) Urmeaza un nou val de precipitatii abundente. (...) Am fost impresionata de modul in care jandarmii, pompierii, militarii munceau sa scoata malul din casele si curtile oamenilor. Am cerut in acelasi timp suplimentarea fortelor de interventie", a mentionat Dancila.

Premierul a precizat ca vor continua demersurile pentru accesarea Fondului de Solidaritate al UE pentru ajutarea oamenilor afectati de inundatii.

"Accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene se poate face doar pe baza unei analize complexe, care deja a si demarat. Am discutat cu doamna comisar Corina Cretu si cu Sefcovic, vicepresedintele Comisiei Europene, despre acest subiect. Doamna ministru Rovana Plumb va continua demersurile in zilele urmatoare si chiar eu, marti, voi mai discuta despre acest lucru. (...) Procedurile sunt in derulare, insa (...) acest lucru dureaza. (...) Sprijinul european cu siguranta este necesar, dar va fi complementar fondurilor alocate de la bugetul national", a mai afirmat Dancila.