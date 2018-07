Cea de-a doua editie a festivalului Neversea va avea loc pe plaja Neversea din Constanta, unde sunt asteptati peste 200 de artisti, printre care si John Newman, Scooter sau The Script. Intrarea la Neversea 2018 se va face prin Portul Tomis din Constanta, iar plaja va fi dotata cu trei puncte de prim ajutor pentru acordarea de ingrijri medicale in cazul in care va fi necesar.

Preturile biletelor la Neversea 2018 variaza in functie de abonamentul ales, astfel:



Abonament Acces General 493.90 lei,

Abonament VIP 990.00 lei,

Bilet o zi - Joi 247.50 lei,

Bilet o zi - Vineri 247.50 lei,

Bilet o zi - Sambata 275.00 lei,

Bilet o zi - Duminica 275.00 lei,

Bilet VIP o zi - Joi 400.00 lei,

Bilet VIP o zi - Vineri 400.00 lei,

Bilet VIP o zi - Sambata 450.00 lei,

Bilet VIP o zi - Duminica 450.00 lei.

In ceea ce priveste programul festivalului, acesta se va desfasura astfel (cu mentiunea ca programul poate suferi modificari):

JOI: Hardwell, Alan Walker, GTA, Yellow Claw, Modestep, NGHTMRE, Satra B.E.N.Z., DOC, Acid Pauli, Blond:ish, El Mundo, Nightmares on Wax.

VINERI: Steve Angello, Galantis, Jonas Blue, Kungs, Redfoo, Nina Kraviz, Lucy, Mumdance, DJ Premier, Pendulum DJ Set, Rusko, Deliric&Silent Strike, Claptone, Lum, NU, Rampue, Yokoo.



SAMBATA: Armin van Buuren, John Newman, Sunnery James & Ryan Marciano, Tujamo, AME, Priku, Sit, Charlie, Premiesku, Sublee, Camo&Krooked, Chase&Status DJ Set, Dope D.O.D, Macanache, Parazitii, Christian Loffler, Jan Blomquist & Band, Marwan.

DUMINICA: The Script, Axwell&Ingrosso, Steve Aoki, Subcarpati, Scooter, W&W, Jamie Jones, Eats Everything, Dan Andrei, Emi, Kozo, Vincent Iulian, Dub FX, Noisia DJ Set, Culese din Cartier, Grasu XXL, Begun, Black Coffe, Satori Live, Stavroz Live.

La prima editie a festivalului s-au inregistrat peste 153.000 de participanti, iar la editia de anul acesta, in cele patru zile de festival, este asteptat un numar de peste 250.000 de persoane atat din tara, cat si din strainatate.