"O tendinta ingrijoratoare este polizarea fortei de munca in zona salariului minim pe economie. Am analizat salariile brute de incadrare si am constatat ca aproximativ 46% dintre contractele de munca sunt in zona salariului minim - vorbim de cifre valabile la 1 octombrie 2017. Aceasta in timp ce personalul cu peste 700 de euro cuprinde doar 16% dintre contractele de munca", a declarat Mihai Cioc, expert in cadrul PIAROM, intr-o conferinta de lansare a studiului, scrie Agerpres.

Un alt aspect ingrijorator relevat se refera la scaderea ponderii specialistilor, adica a personalului cu studii superioare, concomitent cu cresterea ponderii muncitorilor necalificati.

"Un alt dezechilibru major este distributia pe varste. Am constatat ca, analizand muncitorii calificati versus muncitori necalificati, constatam ca pe intervalul de varsta sub 30 de ani ponderea muncitorilor necalificati este foarte mare, este practic dubla fata de cea a muncitorilor calificati. Cu alte cuvinte, constatam ca nivelul de calificare al generatiilor care vin din urma este mai redus decat al celorlalte generatii si, din acest motiv, constatam ca avem si ocupatii cu risc major, cerute de industrie, ocupatii tehnice, de muncitori calificati, unde avem o pondere majoritara a salariatilor cu varsta de peste 50 de ani", a continuat Cioc.

El a aratat ca acest lucru se intampla pentru ca sistemul de invatamant tehnic si profesional nu este adaptat la cerintele pietei muncii.

Industria prelucratoare este sectorul cu cei mai multi angajati din Romania, respectiv 1,23 milioane, urmat de comert, cu 889.415 de oameni, transporturi, logistica si depozitare - 381.000 de contracte de munca si constructii - 366.500 de salariati.