Soferul in varsta de 65 de ani circula cu autovehiculul pe raza municipiului Ramnicu Sarat in momentul in care a pierdut controlul volanului, masina rasturnandu-se in afara drumului.

Dupa accidedent, barbatul a a ajutat la scoaterea celor doi pasageri din vehicul, iar apoi a decedat cel mai probabil din motive medicale.

Autoritatile au intocmit dosar penal si continua cercetarile in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produ accidentul, potrivit hotnews.ro.