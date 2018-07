ROBOR la trei luni urca la 3,34% pe an, miercuri

Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a continuat sa creasca miercuri pe piata interbancara, ajungand la 3,34% pe an, de la 3,27% pe an, marti, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR).