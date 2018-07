Grefiera de la Tribunalul Iasi a fost trimisa in judecata de procurori pentru neglijenta in serviciu. Ea este acuzata ca nu ar fi trimis un fax la Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi prin care sa anunte ca unuia dintre detinuti i-a fost admisa cererea de liberare conditionata.

"Instanta condamna inculpata Victor Cristina la 18.000 de lei amenda penala (corespunzatoare pentru 180 zile-amenda, cu o valoare corespunzatoare de 100 de lei), pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu. Admite in parte actiunea civila formulata de Mocanu Marin si obliga inculpata Victor Cristina sa achite partii civile suma de 20.000 de euro, reprezentand daune morale", potrivit deciziei judecatorilor Tribunalului Iasi.

Decizia nu este definitiva, ea putand fi contestata.

Marian Mocanu, in varsta de 62 de ani, se afla din 1999 in custodia Penitenciarului din Iasi dupa ce a fost condamnat pentru uciderea cumnatului sau, pe care l-a lovit cu toporul si l-a aruncat in toaleta din curte. El a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, pentru omor.

In vara anului 2014, barbatul a solicitat liberarea conditionata, solicitarea fiind respinsa de Judecatoria Iasi. El a contestat la Tribunalul Iasi decizia instantei de judecata, iar in decembrie 2014 i-a fost admisa contestatia. De asemenea, magistratii Tribunalului au dispus eliberarea conditionata a acestuia, scrie Agerpres.

Grefiera a trimis prin fax comunicarea deciziei Tribunalului catre Penitenciarul de Maxima Siguranta Iasi, insa faxul a avut o eroare, iar documentul nu a mai fost trimis, detinutul ramanand in continuare incarcerat. El a mai depus trei cereri la instantele de judecata prin care cerea sa fie liberat, insa au fost respinse. Dupa aproximativ jumatate de an, detinutul a fost eliberat.

Dupa ce a iesit din penitenciar, barbatul a depus plangere penala pe numele grefierei, solicitand daune morale de 500.000 euro.