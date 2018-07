Conform sursei citate, barbatul a fost gasit mort in casa de catre un membru al familiei.

''Ca urmare a informatiilor solicitate de reprezentanti ai mass-media in legatura cu decesul sesizat la data de 3 iulie in localitatea Videle, Compartimentul de Relatii Publice din cadrul IPJ Teleorman este abilitat sa faca urmatoarele precizari: persoana decedata a fost gasita in casa, de catre un membru al familiei. Cauza mortii, certificata in urma autopsiei este - insuficienta cardio-respiratorie acuta ca urmare a unui edem pulmonar si infarct miocardic acut'', au precizat reprezentantii IPJ Teleorman.

Aceleasi surse au afirmat ca persoana nu prezenta urme de violenta.

''Decesul a survenit, conform evaluarilor medico-legale, cu aproximativ 24 de ore inainte de a fi gasit de apartinatori, adica la data de 2 iulie. Certificatul de deces a fost emis cu data constatarii, la 3 iulie'', au adaugat reprezentantii IPJ Teleorman.

Corneliu Dan, sotul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, a decedat, au informat, marti, reprezentanti ai Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scrie Agerpres.

Ei au solicitat presei discretie in aceste momente dificile pentru familie.

Potrivit declaratiei de avere a ministrului Afacerilor Interne, Corneliu Daniel Dan a lucrat pentru OMV Petrom SA Teleorman pana pe 31 mai 2017.