"Daca pe Calin Farcas il chema Liviu Dragnea, cu siguranta statul roman ar fi gasit foarte repede un milion de euro necesari sa plateasca taxa pentru prelungirea intelegerii cu reteaua Eurotransplant.

Probabil ca zilele astea am fi votat pe repede inainte un proiect de lege care ar fi deblocat suma necesara pentru realizarea transplantului.

Tragedia acestui tanar este, de fapt, tragedia a milioane de romani ignorati de un stat esuat in mainile unor ticalosi. Este tragedia noastra.

In locul lui Calin putea fi oricine. Puteam sa fiu eu, puteai sa fii tu, putea sa fie cineva apropiat.

Romanii sunt oameni buni. Se mobilizeaza, strang bani, dar nu pot castiga in fata unui stat care isi condamna cetatenii la moarte. In fata unor politruci care ne striga in fata ”muriti in saracie” intr-o forma sau alta.

Exista o singura solutie. Sa ne salvam singuri prin implicare si organizare. Si astfel va veni si ziua cand nu va mai conta cum ne cheama", a scris deputatul, potrivit Digi24.