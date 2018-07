"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Georgia ca prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor, peste media caracteristica a acestei perioade. Astfel, temperaturile se vor situa in jurul valorii de 40 de grade in perioada 4 – 6 iulie 2018, atat in capitala Tbilisi, cat si in partea de est a tarii.

Se recomanda cetatenilor romani sa consulte pagina de Internet a Agentiei Nationale de Mediu pentru informatii actualizate cu privire la starea vremii.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Tbilisi: +995322385310, +995322371850, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie numarul de telefon de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Georgia: +995593599082", arata MAE.