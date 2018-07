"Calin Farcas a murit.

Fiecare veste ca asta te lasa putin fara aer.



Pentru Calin s-au mobilizat sute de oameni sa ii dea sansa la viata pe care statul i-o confiscase.

Calin avea 29 de ani. Calin avea recomandare de transplant pulmonar.

Transplant pulmonar care la noi nu a fost posibil pentru ca avem un centru la inceput de drum* iar la centrele mari din strainatate, romanii nu mai sunt primiti.

Mai precis, romanii erau primiti la AKH Viena, dar nici acest lucru nu mai este posibil dupa scandalul declansat de Narcis COPCA si Gabriela FIREA in 2016.



Calin a fost respins de AKH nu datorita patologiei complexe ci pentru faptul ca era roman, si cu statul roman exista un anumit tip de "intelegere". Ar putea fi numita la fel de bine si "neintelegere".

Ministerul Sanatatii are obligatia sa faca de urgenta curatenie in viermuiala (cuib de vipere este prea mult) de la Agentia Nationala de Transplant si sa introduca Romania in Eurotransplant. Chiar daca asta o sa strice treburile catorva infractori cu talent si titluri din transplantul romanesc. Oamenii cinstiti - medici si pacienti - o sa aiba de castigat.

Astea sunt momentele care ne amintesc tuturor ca sa fii roman inseamna si sa fii prizonier al incompetentei statului roman si al nemerniciei reprezentantilor lui.

Astea sunt momentele care ne amintesc tuturor ca sa fii roman inseamna sa ramai din ce in ce mai des fara aer.

Sau fara aer deloc... asa cum l-au lasat pe Calin", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.