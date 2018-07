Chiar daca aproape jumatate dintre romani (46,83%) se angajeaza, pentru prima data, inainte de a implini 20 de ani, lipsa experientei este cea mai mare piedica de care spun ca se lovesc atunci cand cauta un loc de munca. Un sfert dintre respondenti au probleme in a identifica job-urile compatibile cu pregatirea si asteptarile lor, 16,71% nu stiu unde anume sa caute oportunitati de munca, 14% nu au suficienta incredere in ei insisi, in timp ce 13% nu stiu cum sa-si redacteze CV-ul sau cum sa aplice pentru un loc de munca. Aproape 12% dintre cei care au participat la studiu spun ca nu reusesc sa se angajeze pentru ca au asteptari salariale prea mari sau nu sunt dispusi sa respecte un program fix de lucru.



“1 din 5 romani cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani nici nu lucreaza, nici nu studiaza, potrivit unor date recente facute publice de Eurostat. Cu toate acestea, companiile sunt extrem de active in zona angajarilor pentru pozitii de entry level. In acest moment, aproximativ 30.000 de locuri de munca sunt disponibile pentru candidatii cu nivel minim de experienta, pe eJobs.ro. Dar, chiar si asa, gasirea unul loc de munca este un pas foarte important pentru cei care intra pentru prima oara pe piata muncii. Se simt debusolati, nu stiu ce sa faca, pe cine sa intrebe, unde sa caute si unii nici macar nu stiu ce li se potriveste. De aceea, am lansat platforma Primul Job, accesibila pe www.primul-job.ro, cu ajutorul careia tinerii care se afla la prima angajare sau care au un nivel de experienta mai mic de doi ani pot gasi job-uri selectate exclusiv pentru zona de entry level, precum si articole, sfaturi si recomandari despre cum sa-si gestioneze mai bine si mai usor inceputul carierei”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

“Acumularea unei experiente profesionale este principalul obiectiv pe care il au tinerii, in momentul de start al carierei lor si principalul declansator al deciziei de angajare. Acesta este, poate, si unul dintre motivele pentru care sar destul de usor de la un loc de munca la altul. 38% stau cel mult 6 luni la primul job si sunt pregatiti sa plece in alta parte atunci cand primesc o oferta mai buna”, a adaugat Bogdan Badea.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in ciuda faptului ca 20% dintre tineri nu lucreaza inainte de implinirea varstei de 24 de ani, 6 din 10 participanti la cercetare cred ca varsta cea mai potrivita pentru prima angajare este sub 20 de ani. Un sfert dintre respondenti aleg varianta 20-21 de ani, 14% spun 22-25 de ani si aproape 4% considera ca primul job ar trebui luat dupa varsta de 25 de ani. Pentru ei, cele mai importante criterii in alegerea unui loc de munca sunt oportunitatile de dezvoltare personala, salariul si flexibilitatea programului. Acestea sunt secondate de aspecte precum reputatia companiei, compatibilitatea dintre job si domeniul in care au studiat sau distanta dintre serviciu si casa.Potrivit studiului eJobs, 62% dintre respondenti sustin ca platformele de recrutare reprezinta mediul care le ofera cele mai mari sanse de angajare si 75% le folosesc exclusiv atunci cand cauta un loc de munca. Aproximativ 20% se bazeaza pe recomandarile pe care le primesc de la prieteni si cunostinte. 8% aplica direct pe website-urile companiilor si aproape tot atati incearca sa-si gaseasca un job la targurile de cariera.

Studiul eJobs a fost derulat in perioada mai - iunie 2018, pe un esantion de 1.100 de respondenti. 47% dintre acestia au varstele cuprinse intre 19 si 25 de ani. 41% dintre participanti au studii liceale, iar 34,4% sunt absolventi universitari.