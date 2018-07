Daca iti doresti sa pornesti o afacere, indiferent de domeniul de activitate, ar trebui sa tii cont de cele mai importante 5 directii in care sa investesti, daca iti doresti sa atingi o rata de profit cat mai mare:

1. Reputatia

Invatand din experienta marilor branduri, imaginea unei companii reprezinta una dintre cele mai importante directii de actiune, in care merita sa investesti timp si resurse financiare. De fapt, conteaza foarte mult maniera in care realizezi intreg conceptul marcii tale, de la logo pana la motto si de la alte elemente care construiesc imaginea unei afaceri. Nu uita ca reputatia unei firme reprezinta, pentru clienti, un factor decizional in achizitionarea produselor sau a serviciilor.

2. Marketingul

Marketingul reprezinta o alta investitie necesara daca iti doresti sa conduci o afacere profitabila. Probabil una dintre cele mai mari greseli de antreprenoriat consta in omiterea realizarii unei strategii de promovare si consolidare a brandului. Demersurile de marketing sunt esentiale in conceperea unor oferte de produse si servicii adecvate consumatorilor din grupul tinta. Din acest motiv, o strategie de marketing realizata de catre o echipa de profesionisti in aceasta sfera este o etapa vitala pentru succesul oricarei afaceri.

3. Tehnologiile

Investitia in tehnologii si in elemente de logistica este si ea una foarte importanta pentru un business profitabil. Calitatea acestor tipuri de produse necesita, de multe ori, sume de bani considerabile, insa benficiile pe care echipamentele ultraperformante le ofera unui business se manifesta pe o perioada foarte lunga de timp. De exemplu, o afacere in comertul traditional va functiona intr-un mod mult mai eficient daca integrezi sisteme de plata moderne pentru clienti, cum ar fi un sistem POS de calitate.

4. Consultanta

Merita sa aloci o parte din bugetul disponibil pentru afacerea ta pentru consultanta in diverse domenii. Serviciile de consultanta juridica ti-ar putea fi de ajutor din mai multe privinte. In primul rand, te vei asigura ca cineva se va ocupa de baza legala a afacerii tale. Mai apoi, e foarte important ca vei fi la curent cu schimbarile si reglementarile legislative care vizeaza business-ul tau.

5. Traininguri

Un alt pas inteligent pe care il poti face pentru prosperitatea afacerii tale este sa investesti in traininguri pentru tine si pentru angajatii tai, daca vorbim despre o firma care are deja in componenenta un numar considerabil de membri. In acest mod, vei putea sa acumulezi cunostinte necesare desfasurarii activitatii tale, deoarece expertii iti vor impartasi din know-how-ul lor. De asemenea, in functie de specificul lor, trainingurile pot ajuta la consolidarea colctivului de lucru.