Pe langa aspectele de ordin estetic, dantura trebuie sa fie functionala. Iar tehnicile si tehnologiile moderne utilizate astazi demonstreaza ca montarea unui implant dentar sau aparat dentar nu mai reprezinta un impediment. Atat in ceea ce priveste rezistenta, stabilitatea, cat si calitatea materialelor cu care se lucreaza. “Teama” de stomatolog trebuie tratata intai ca principu, iar ulterior cu dedicare si profesionalism specialistul va sti cum sa abordeze orice problema.

In primul rand, constientizeaza nevoile pe care le ai

Documenteza-te suficient de bine inainte sa alegi clinica care sa raspunda nevoilor tale

Alege echipa alaturi de medicul stomatolog

Pregateste-ti un buget aproximativ

Ai grija sa mergi la consult periodic si ingrijeste-ti dantura corespunzator

Din motive de rusine, frica sau uneori delasare cu siguranta de foarte multe ori ai amanat vizita in cabinetul dentistului. Si pentru ca preventia este mai buna decat orice medicament, te sfatuim sa nu lasi niciodata sa treaca mult timp pentru a rezolva o problema dentara. Gandeste-te in primul rand la sanatatea ta, si mai apoi cum te afecta asta pe termen lung.Piata este suficient de mare pentru a avea de unde sa alegi clinica potrivita.Mai mult decat atat, astazi ai la indemana surse multiple de informare si verificare, doar de la un click distanta. Chiar daca mergi pe o cercetare personala amanuntita sau prin varianta de recomandare, orienteza-ti alegerile dupa un plan bine stabilit.De exemplu, aceasta clinica stomatologica in Bucuresti iti poate pune la dispozitie produse si servicii de inalta clasa si profesionalism.Inainte de orice interventie, e bine sa te programezi la consult cu echipa care se va ocupa procedurile de care ai nevoie. Intalnirea cu specialistii esentiala inainte de a se lua in considerare orice lucrare, si mai mult de atat, comunicarea deschisa va conduce catre o colaborarea stransa. Ea iti va asigura satisfactia si in definitiv, drumul catre cele mai bun rezultate.Pregateste-ti o lista cu intrebari si posibile situatii. Consulta-te cu medicul, caci el este cel in masura sa aiba raspunsurile potrivite.Asa cum aminteam anterior, e bine sa pleci pe acest drum pregatita si din punct de vedere financiar. Probabil ca nu vei sti cu exactitate suma de care vei avea nevoie, dar e important sa iti calculezi resursele si vezi cum stai la acest capitol. Unele cheltuieli vor aparea in plus, deci nu calcula sumele fix pe fix si fara rusine, intreaba specilaistul exact care sunt costurile pentru fiecare serviciu de care vei beneficia.Dupa o serie detratamente si interventii, vizita la dentist trebuie efectuata mai des.Pentru a evita riscurile si complicatiile care pot surveni post-operatori (daca e cazul), programeazai si prezenta-te la controalele periodice ori de cate ori observi o schimbare la nivelul danaturii. In p[lu, respecta cu regurozitate indicatiile oferite de specialist si efectuati o data la 6 luni detartraj si periaj profesional.