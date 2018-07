"Suntem constienti ca posibilitatea de a bloca pe cineva este importanta, asa ca dorim sa ne cerem scuze si sa explicam ceea ce s-a intamplat", a precizat pe blogul Facebook Erin Egan, un oficial al retelei de socializare.

Facebook incearca in continuare sa repare prejudiciul de imagine creat in urma scandalul Cambridge Analytica, care a atras dupa sine anchete judiciare si audieri parlamentare in Statele Unite si in alte tari.

Dupa acest scandal rasunator declansat in luna martie, Facebook a promis „transparenta” si comunica in mod regulat cu utilizatorii, in special pentru a le aduce la cunostinta diverse disfunctionalitati.

"Blocarea unei persoane pe Facebook o impiedica pe aceasta sa va poata vedea mesajele, sa initieze o conversatie pe Messenger sau sa va trimita o cerere de prietenie", se mai precizeaza pe blogul companiei, potrivit Digi24.

"Bug-ul" a permis utilizatorilor blocati sa transmita celui care i-a blocat mesaje pe aplicatia de mesagerie instant Messenger, a explicat reprezentantul retelei de socializare, care i-a indemnat pe cei 800.000 de utilizatori afectati sa-si verifice lista de contacte blocate.

In urma scandalului Cambridge Analytica, a iesit la iveala faptul ca Facebook a permis ca datele personale a circa 87 de milioane de utilizatori sa ajunga, fara stirea acestora, la firma britanica specializata in comunicare strategica si care a lucrat in 2016 pentru campania prezidentiala a lui Donald Trump.

Patronul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost nevoit sa-si ceara scuze si sa se justifice indelung in fata parlamentarilor americani si apoi a celor europeni, care au pus la zid compania cu 2,3 miliarde de utilizatori in lumea intreaga.