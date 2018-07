"Vorbesc cu voi imediat, stati sa-mi caut iubirea. A fost o perioada foarte grea, daca nu as fi avut familia si in primul rand pe Valentina. Cel mai greu mi-a fost departe de copii. Au fost 4 ani si 3 luni de sacrificii, o sa aflati la momentul potrivit. Au fost niste ani grei, trebuie sa merg cel putin o luna la psihiatrie, sa nu credeti ca o perioada asa lunga nu lasa urma. Am ajuns la 4 medicamente psihotropice. Incepi sa apreciezi oamenii de langa tine sa petreci mai mult cu oamenii in momentele grele si fiecare zi pe care o traiesti e ca si cum ar fi ultima..nu pot sa discut acum...Acum nu vreau sa ma gandesc decat la a merge la doctor si la a face teste. Sa nu credeti ca e usor", a precizat Cristi Borcea.

Magistratii au admis contestatia acestuia la sentinta din luna mai a Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti, care a respins cererea, potrivit observator.tv.

"In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a) Cod procedura penala admite contestatia formulata de contestatorul - petent Borcea Cristian impotriva sentintei penale nr. 1324 din data de 02.05.2018 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosarul penal nr. 8622/4/2018. Desfiinteaza sentinta atacata si, rejudecand cauza: In temeiul art. 587 alin. 1 Cpp raportat la art. 59 C.pen.1969 si cu aplicarea art. 5 NCP admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul - condamnat Borcea Cristian. Dispune liberarea conditionata a petentului - condamnat de sub puterea MEPI nr. 429/2014 emis de Tribunalul Bucuresti – Sectia I Penala in baza sentintei penale nr. 238/2012. Pune in vedere petentului dispozitiile art. 61 din Vechiul Cod penal privind revocarea liberarii conditionate. In baza art. 275 alin. 3 Cod procedura penala cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia", au dispus magistratii.