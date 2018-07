Fostul actionar al Dinamo Bucuresti Cristian Borcea astepta, luni, decizia definitiva a judecatorilor, care aveau sa anunte daca acesta poate sau nu fi eliberat conditionat.

Bocea se afla in detentie de mai bine de patru ani, timp in care a scris carti, a muncit in penitenciar, dar nu reusise sa ii convinga pe judecatori ca poate sa plece mai devreme acasa, acesta avand de executat o pedeapsa de 6 ani si 4 luni pentru evaziune fiscala in dosarul Transferurilor, potrivit Digi24.