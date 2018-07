Banat. In prima saptamana vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, astfel incat temperaturile maxime vor atinge, in medie, 29 de grade in data de 6 iulie. Ulterior vor scadea usor spre valori medii de 27 de grade in data de 8 iulie, apoi vor creste din nou usor si treptat, pana la sfarsitul intervalului, spre 31 de grade, in medie. Temperaturile minime vor fi in crestere treptata in prima saptamana de prognoza, de la aproximativ 10 grade in prima zi, pana spre 16 grade in data de 7 iunie. Ulterior, variatiile vor fi nesemnificative astfel ca, pe parcursul intervalului 8 -15 iulie, media temperaturilor minime se va mentine in jurul a 16

grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 5- 15 iulie.

Crisana. La inceputul intervalului, vremea se va afla intr-un proces de incalzire, temperaturile maxime urmand a atinge in medie 28-29 de grade in 7 iulie, pornind de la 23 de grade in prima zi. Ulterior, in intervalul 7 - 11 iulie, variatiile nu vor fi notabile de la o zi la alta, urmand astfel ca media temperaturilor maxime sa se mentina in jurul a 27-28 de grade. In perioada imediat urmatoare, intre 12 si 15 iulie, temperaturile maxime vor creste usor de la o zi la alta, atingand in ultimele zile ale celei de-a doua saptamani de prognoza, in medie, 30 de grade. In intervalul 2 - 7 iulie, temperaturile minime vor creste de la medii de 10 grade in prima zi, spre 15-16 grade la sfarsitul acestuia, apoi, pana in data de 15 iulie, variatiile vor fi nesemnificative, minimele mentinandu-se in jurul mediei de 15 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 6- 15 iulie.



Transilvania. Vremea se va afla intr-un proces de incalzire in prima parte a intervalului, cand valorile medii ale temperaturilor diurne vor creste de la 20 de grade in prima zi, pana spre 27 de grade in data de 6 iulie. Ulterior, nu vor fi variatii semnificative astfel ca, in perioada 7- 11 iulie, temperaturile maxime se vor mentine in jurul mediei de 26 de grade. Din 12 iulie, maximele vor creste usor si treptat, atingand la sfarsitul intervalului de prognoza in medie 28-29 de grade. In ceea ce priveste regimul nocturn, acesta va urma un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel minimele vor creste pana la medii de 14 grade in data de 7 iulie, pornind de la 8 grade in primele zile ale intervalului, pentru ca ulterior, pana la finalul celei de-a doua saptamani, variatiile sa nu fie notabile, urmand ca temperaturile minime sa se mentina in jurul a 13-14 grade, in medie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 6 - 15 iulie.

Maramures. Parcursul temperaturilor maxime va fi similar cu cel al minimelor. Astfel, in prima saptamana, temperaturile diurne vor creste treptat pana spre valori medii de 28 de grade in data de 6 iulie, ulterior, in intervalul 7 - 11 iulie, maximele se vor mentine in jurul a 27 de grade, pentru ca apoi, pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani de prognoza, sa urce spre o valoare medie de 29 de grade. Minimele vor fi in crestere pana in data de 7 iulie, pornind de la o medie de 9 grade in 2 iulie, apoi pana la sfarsitul intervalului se vor mentine in jurul valorii de 14 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 5 -15 iulie.

Moldova. La inceputul primei saptamani, valorile termice diurne se vor situa sub cele specifice perioadei, indeosebi in nordul regiunii, apoi vor creste usor si treptat pana spre 28 de grade, in data de 6 iulie. Ulterior, in perioada 7 -9 iulie temperaturile diurne vor scadea usor spre valori medii de 26-27 grade, apoi pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, media maximelor urmand a se situa in jurul a 28 de grade. Minimele vor avea un parcurs similar cu cel al maximelor, acestea urmand a creste de la o medie de 10 grade in prima zi a intervalului, spre 16 grade in data de 7 iulie, valoare ce va fi reprezentativa pentru perioada 8 -15 iulie. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 6 - 15 iulie, insa in restul intervalului se mentin conditiile ca trecator sa ploua pe spatii mici.

Dobrogea. In prima saptamana a intervalului, valorile termice diurne vor creste usor si treptat, de la 24 grade, in data de 2 iulie, spre 28 de grade, in 6 iulie. Ulterior acestei date si pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, astfel ca media temperaturii maxime va fi de 27-28 de grade. Regimul nocturn va avea un parcurs similar cu cel diurn, urmand astfel ca temperaturile minime sa creasca treptat de la medii de 14 grade in prima zi a intervalului, spre valori de 18-19 grade in data de 7 iulie. Pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani nu vor exista variatii notabile, media temperaturilor nocturne fiind de 19 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 3- 5 iulie, apoi intre 6 si 12 iulie.

Muntenia. In prima saptamana, media regionala a temperaturilor maxime va creste usor de la o zi la alta, pana spre 30 de grade. Ulterior, maximele vor scadea usor spre o medie de 27- 28 de grade in zilele de 8 si 9 iulie, apoi vor creste din nou usor, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, pana spre valori de 30-31 de grade. Temperaturile minime vor creste de la valori

medii de 12 grade in prima zi a intervalului, pana spre 16 grade in 7 iulie, apoi, pana la sfarsitul intervalului (15 iulie), variatiile vor fi nesemnificative. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 6-12 iulie, iar in restul intervalului vor fi conditii ca trecator sa ploua slab.

Otlenia. Vremea se va afla intr-un proces de incalzire usoara si treptata, in prima saptamana, urmand, astfel, ca temperaturile maxime sa creasca, de la medii de 25 de grade in 2 iulie, spre 29-30 de grade in 6 iulie. Ulterior datei de 6 iulie, mediile temperaturilor maxime diurne vor scadea pana spre 27 de grade in data de 8 iulie, apoi vor creste din nou, usor, de la o zi la alta, pana spre sfarsitul celei de-a doua saptamani, spre 30-31 de grade. Regimul nocturn va urma un parcurs similar cu cel al maximelor, astfel, minimele vor creste treptat pana la o medie de 17 grade in data de 7 iulie, pornind de la 12 grade in prima zi a intervalului, apoi nu vor fi variatii notabile, temperaturile minime mentinandu-se in jurul valorii medii de 17 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in perioada 6 -12 iulie.