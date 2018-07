"Felicitam in acest sens Bulgaria pentru munca depusa cu ocazia primei sale presedintii, in care a pus accentul pe nevoia unei colaborari mai stranse cu tarile din Balcanii de Vest. Incepand de astazi intram intr-un nou ciclu de discutii condus de Austria, care exercita pentru a treia oara mandatul de Presedintie rotativa a Consiliului Uniunii Europene, ca parte a Trio-ului de Presedintii alcatuit din Estonia-Bulgaria-Austria. In acest sens, salutam dorinta Austriei de a promova nevoia unei „Europe care protejeaza“ si reiteram importanta continuitatii intre Trio-ul actual si cel din care face parte Romania. Urmeaza o perioada importanta de dezbatere a viitorului Uniunii Europene, sub aspectul procesului de reflectie cu privire la viitorul proiectului european si al directiilor de evolutie ale politicilor europene, care va pune bazele discutiei liderilor de la Summit-ul european, de la Sibiu, din 9 mai 2019, din perioada Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

De asemenea, urmatoarele luni sunt caracterizate de posibila finalizare a negocierilor asupra acordului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, intr-un demers istoric, fara precedent, cand unul dintre statele membre paraseste blocul comunitar. Vorbim, de asemenea, de o perioada importanta sub aspectul prioritizarii directiilor de dezvoltare ale Uniunii, prin arhitectura viitorului cadru financiar multianual, care va implica negocieri intense la toate nivelurile.

Organizarea la Salzburg, in septembrie 2018, a unui Summit informal al sefilor de stat si de guvern, dedicat securitatii, managementului frontierelor si luptei impotriva migratiei ilegale, corespunde intentiei Romaniei de a discuta si pe perioada Presedintiei sale de siguranta Europei", se arata intr-un comunicat.

"Un element important in perioada urmatoare il reprezinta rolul pe care Romania il va juca, pe perioada Presedintiei Austriei la Consiliul Uniunii Europene, prin calitatea de «presedintie din umbra». Exercitarea acestei misiuni presupune participarea reprezentantilor Romaniei, alaturi de cei ai Austriei, la toate negocierile in care este implicata Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Astfel, Romania va putea urmari indeaproape ansamblul negocierilor in desfasurare, ceea ce va contribui la evaluarea cat mai realista a perspectivei de evolutie a dosarelor europene pe parcursul propriului mandat la Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Suntem convinsi ca prin cooperarea dintre Austria si Romania, in contextul mandatelor noastre succesive la Presedintia Consiliului Uniunii Europene, se va contribui totodata la consolidarea cooperarii noastre in plan bilateral, cu efecte pozitive pe termen mediu si lung", a explicat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.