Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), cutremurul s-a produs, in noaptea de duminica spre luni, in judetul Buzau.

Seismul a avut loc in apropierea urmatoarelor orase: Nehoiu (11 km), Intorsura Buzaului (44 km), Covasna (44 km), Mizil (47 km) si, Valenii de Munte (48 km).

Cele mai puternice seisme din 2018 au avut o magnitudine de 4,6 pe Richter, primul in data de 14 martie si cel de-al doilea in 25 aprilie, ambele fiind inregistrate in zona seismica Vrancea.

In 2017, cel mai mare cutremur de pe teritoriul tarii a fost inregistrat pe 8 februarie, in judetul Buzau, la ora 17:08, si a avut o magnitudine de 5 pe Richter, seismul fiind resimtit si la Bucuresti.

In Romania, cele mai puternice cutremure produse in ultimii 28 de ani au fost inregistrate pe 30 si 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind de 6,9, respectiv 6,4 pe scara Richter, potrivit stirileprotv.ro.