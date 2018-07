Un barbat din Constanta si-a injunghiat de mai multe ori sotia in gat, apoi a anuntat politia

Un barbat in varsta de 46 de ani din Murfatlar, judetul Constanta, si-a ucis sotia, injunghiind-o de mai multe ori in gat, iar apoi a anuntat Politia. Cei doi erau in proces de divort.