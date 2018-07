Incidentul a avut loc duminica seara, dupa ce un echipaj de politisti rutieri a efectuat semnalul de oprire, in comuna Gradinari, catre o masina inmatriculata in Botosani, dar automobilul a continuat deplasarea.

Masina in cauza a fost urmarita prin mai multe localitati si a fost oprita abia in judetul Valcea, dupa ce unul dintre politisti a tras patru focuri de arma, doua in plan vertical si doua in rotile din spate ale autovehiculului, scrie Agerpres.

"Un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Olt a efectuat semnul regulamentar de oprire, in localitatea Gradinari, unui autoturism inmatriculat in judetul Botosani. Intrucat conducatorul auto a refuzat sa opreasca, s-a procedat la urmarirea lui. Pe raza comunei Voicesti, judetul Valcea, unul dintre politisti a executat patru focuri de arma (doua in plan vertical si doua in roata din spate a autovehiculului urmarit), reusindu-se astfel oprirea acestuia. Conducatorul auto este un barbat de 37 de ani, din comuna Strejesti, nu poseda permis de conducere si se afla sub influenta bauturilor alcoolice (0,90mg/l alcool pur in aerul expirat)", a precizat reprezentantul IPJ Olt.

Barbatul din Strejesti este cercetat pentru conducerea fara permis a unui autovehicul si conducere sub influenta alcoolului.

In urma uzului de arma nu au existat victime.