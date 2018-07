"Sarbatorim in fiecare an, incepand cu anul 1994, 'Ziua Justitiei', prilej de bilant si satisfactie, dar si de reflectie asupra actului de justitie, ca serviciu public in slujba cetateanului.

Ii felicit pe toti magistratii care si-au desfasurat activitatea cu deplina respectare a legii si a valorilor fundamentale ale societatii democratice.

Aduc multumiri, in acelasi timp, celorlalti profesionisti ai dreptului pentru buna colaborare, avand convingerea ca numai impreuna vom reusi sa cream un climat de incredere si respect, atat de necesar in aceasta perioada marcata de tensiuni.

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de garant al independentei justitiei, si-a afirmat constant determinarea de a actiona hotarat pentru o justitie puternica si dreapta.

Va urez succes si fie ca impreuna sa reusim sa mentinem echilibrul balantei Zeitei Themis", a transmis Simona Marcu.