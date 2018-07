"Angajatii Ministerului Afacerilor Interne continua misiunile pentru sprijinirea populatiei din zonele afectate de ploi si pentru limitarea efectelor produse de fenomenele meteorologice. Pana la aceasta ora s-a intervenit pentru salvarea/evacuarea preventiva a peste 500 de persoane

Incepand din aceasta dimineata, personalul Ministerului Afacerilor Interne actioneaza in 72 de localitati din 16 judete (Alba, Bacau, Botosani, Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman si Vrancea).

In Judetul Bacau sunt evacuate 19 persoane din localitatile Sanduleni, Onesti, Moinesti si Targu Ogna. In judetul Neamt au fost evacuate preventiv trei persoane din localitatea Borca, iar in comuna Garcina o persoana a fost surprinsa de viitura si se desfasoara operatiuni de cautare si salvare.

De asemenea, in comuna Farcasa s-a intervenit pentru evacuarea a 430 de persoane.

In judetul Suceava au fost evacuate patru persoane din localitatea Valea Moldovei, iar in judetul Covasna aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat din localitatea Lunca Marcusului si sunt cazate la caminul cultural din sat", se arata intr-un comunicat MAI.

Traficul, afectat pe 10 drumuri nationale si 6 drumuri judetene

"Traficul este intrerupt pe DN17B, pe raza comunei Poiana Teiului, judetul Neamt, DN2N pe raza localitatii Jitia si DN2L, pe raza localitatii Soveja, in judetul Vrancea si pe DN11B, in zona localitatii Casinu Nou din judetul Harghita.

De asemenea, circulatia este blocata pe drumurile judetene 174 A, din judetul Suceava, 252 B, judetul Bacau si 124 in judetul Harghita", mentioneaza sursa citata.