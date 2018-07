"Poluarea a contribuit la aparitia a 3,2 milioane de noi cazuri de diabet in lume in anul 2016, ceea ce reprezinta aproximativ 14% din aceste cazuri", apreciaza autorii de la Facultatea de medicina Saint-Louis din Washington .

Legatura dintre poluarea atmosferica si diabet a fost deja avansata de studii anterioare, scrie Agerpres.

"Credem ca poluarea atmosferica diminueaza productia de insulina si provoaca inflamatii, impiedicand organismul sa transforme glucoza din sange in energie", noteaza cercetatorii care au publicat studiul in revista The Lancet Planetary Health.

Factori care favorizeaza diabetul precum suprapondera si obezitatea au fost de asemenea luati in calcul.



"Studiul nostru arata o legatura semnificativa intre poluarea aerului si cazurile de diabet la nivel mondial", arata intr-un comunicat profesorul de medicina Ziyad Al-Aly.

"Este important avand in vedere ca multe lobby-uri economice afirma ca nivelurile actuale (poluanti degajati in aer) sunt prea stricte si ar trebui revizuite. Insa probele demonstreaza ca nivelurile actuale nu sunt deloc sanatoase si trebuie net reduse", a precizat cercetatorul.

Pe de alta parte, relatia dintre diabet si poluare este mai mare in tarile unde reglementarile sunt mai putin stricte si mai putin respectate precum India, Papua Noua Guinee, Afganistan si Guyana.

Sunt de asemenea citate drept exemple contrare tarile mai bogate, precum Franta, Finlanda si Islanda.