Unul dintre autoturisme, cel condus de barbatul care consumase alcool, a intrat pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

"Soferul unui autoturism, un barbat aflat sub influenta alcoolului - 0,58mg/l in aer expirat - a pierdut controlul asupra directiei de mers pe DJ 677, in comuna Slatioara, a intrat pe contrasens si a lovit frontal un alt autoturism. In urma accidentului, soferul celui de-al doilea autoturism si o pasagera din masina care a intrat pe contrasens au decedat", a spus Grigorescu.

Victimele care au murit au fost gasite in stop cardio-respirator de echipajele de interventie, care au efectuat manevre de resuscitare fara rezultat favorabil, scrie Agerpres.

"Cele doua victime aflate in stop cardio-respirator nu au raspuns manevrelor de resuscitare si au fost declarate decedate. Este vorba de o femeie de 34 de ani, pasagera in unul dintre autoturisme si de un barbat de 48 de ani, soferul celui de-al doilea automobil. Soferul autoturismului in care se afla femeia nu prezinta urme de trauma, iar pasagerul din acelasi autoturism a fost transportat la UPU Slatina, constient, prezentand traumatism toracic si traumatism de membru superior", a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu.

In cauza a fost intocmit dosar penal pentru conducere din culpa si conducere sub influenta alcoolului.

Soferul a fost retinut

Soferul a fost retinut de politisti si va fi prezentat instantei cu propunere de arestare preventiva, el fiind acuzat de ucidere din culpa si conducere sub influenta alcoolului.

Barbatul se afla in prezent la spital, sub paza, pentru ca a acuzat dureri in zona toracelui atunci cand politistii l-au dus in arest.



"Soferul a fost retinut pentru 24 de ore. Intrucat la introducerea in arest a acuzat dureri la nivelul toracelui a fost transportat la spital, unde a ramas sub paza permanenta a politistilor. In decursul zilei de sambata se va propune arestarea preventiva a acestuia", a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Cristian Grigorescu.