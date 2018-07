La momentul transmiterii acestei stiri este vigoare un cod rosu de inundatii in mai multe judete, unde se iau masurile necesare pentru inlaturarea efectelor produse de ploi. Iata care este situatia in judetele afectate.

Suceava: 14 localitati inundate si doua tronsoane de drum blocate de aluviuni

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, au fost afectate locuinte, curti, gradini, anexe, infrastructura rutiera in localitatile Radauti, Slatina, Straja, Badeuti, Brodina, Berchisesti, Budeni, Gura Humorului, Manastirea Humorului, Capu Codrului, Neagra, Rasca, Gainesti, Stulpicani. Dintre acestea, cele mai afectate sunt Slatina, Gainesti, Gura Humorului, Doroteia si Stulpicani., scrie Agerpres

De asemenea, la fata locului se afla politisti, jandarmi, lucratori ai Directiei Silvice Suceava, echipe specializate ale Delgaz Grid, SGA, Drumuri Nationale, Drumuri Judetene, fiind mobilizata intreaga gama de capabilitati, existenta la nivelul judetului.

Traficul rutier a fost intrerupt temporar, sambata, pe DN 17 in zona localitatii Frasin, la Brosteni pe DJ 174A si pe DJ 177A, pe raza localitatii Doroteia, din cauza scurgerilor de aluviuni.

In toate zonele se intervine pentru deblocarea traficului rutier.

Braila: Inundatii in cinci case si 13 curti din municipiu; masini blocate in apa

"In municipiul Braila, apa a fost evacuata din 13 curti si cinci case din cartierele Lacu Dulce, Catanga si Chercea. In unele case apa a depasit 10 cm. ISU Braila a intervenit cu doua autospeciale si trei motopompe", a declarat lt.col. Stoian.

De asemenea, din cauza cantitatilor mari de apa care au cazut in urma ploii, mai multe masini au ramas blocate in apa sub podul de pe Soseaua Ramnicu Sarat, iar ceilalti participanti la trafic si-au urcat autoturismele pe trotuare, circulatia in zona fiind deviata cateva ore.

Teleorman: Peste 200 case si 1000 de curti - inundate

''Total situatie la nivelul judetului Teleorman: 225 case; 248 anexe gospodaresti; 724 curti; 17,5 km DC; 10 km strazi; 227 ha teren arabil; 71 ha pasune; 2 poduri; 2 podete; 0,01 km DJ; 275 fantani; 8,31 ha pepiniera silvica; 1 obiectiv socio-economic; 1 drum inchis'', se arata in situatia privind inundatiile din judet, remisa de ISU Teleorman.

Conform sursei citate, printre localitatile cele mai afectate sunt Calomfiresti, Orbeasca, Tiganesti.



''Situatia cu efectele inundatiilor produse de precipitatiile recente, la nivelul judetului Teleorman: comuna Poroschia: 7 case, 7 anexe gospodaresti, 7 curti, 10 ha teren arabil,15 ha pasuni, fanete; satul Calomfiresti: 73 case; 87 anexe gospodaresti: 2 distruse si 85 avariate, 87 curti, 0,4 km DC 28, 0,5 km strazi, 17 ha teren arabil; comuna Orbeasca (3 sate): 42 case, 50 anexe gospodaresti, 215 curti, 1 pod peste raul Teleorman, 0.300 km DJ 504, 3.5 km DC 45, 3.5 km strazi, 245 fantani; comuna Tiganesti 400 curti inundate, 90 anexe, 100 case; comuna Lita: 3 case, 4 anexe gospodaresti, 4 curti, 2 podete, 1 pod, 10 m DJ 546, 3 km DC,10 km strazi, 200 ha teren arabil, 50 ha pasune, 30 fantani; comuna Didesti (3 sate) 10 anexe gospodaresti, 10 curti, 1500 m DC 45, 4 ha pasune'', precizeaza ISU Teleorman.

De asemenea DJ 546 intre Lita si Segarcea Vale ramane inchis din cauza erodarii unei subtraversari.

ISU Teleorman mai informeaza ca in comuna Segarcea Vale sunt afectati de inundatii 4,5 km de drum comunal, iar in Storobaneasa cinci curti si 4,6 km drum comunal.

Mai multe sectoare de drum national din tara au circulatia intrerupta sau ingreunata

Tronsoane de drum national cu circulatia intrerupta sunt DN15 Borsec -Poiana Largului, pe raza comunei Poiana Teiului din judetul Neamt, DN2N, la Jitia si DN2L, la Soveja, ambele din judetul Vrancea, DN11B Cozmeni - Targu Secuiesc, in zona localitatii Casinu Nou din judetul Harghita si DN73A, intre localitatile Sinca si Poiana Marului din judetul Brasov.

Tronsoane de drum national cu circulatia ingreunata sunt in judetul Caras -Severin pe DN57 Moldova Noua - Oravita, in zona localitatii Radimna, in judetul Suceava pe DN17 Suceava - Vatra Dornei, in zona localitatii Frasin, in judetul Bacau pe DN11 Bacau - Onesti, in zona localitatii Sanduleni si in judetul Neamt pe DN15B Targu Neamt - Ceahlau, intre localitatile Pipirig si Vanatori-Neamt.

De asemenea, INFOTRAFIC anunta ca sunt 5 drumuri judetene cu circulatia intrerupta, respectiv in judetul Teleorman pe DJ 546 Lita - Segarcea, in judetul Suceava - DJ 174A, pe raza localitatii Brosteni si DJ 177A, pe raza localitatii Doroteia, in judetul Bacau pe DJ 252B Racatau de Jos - Pincesti si in judetul Harghita pe DJ 124, pe raza localitatii Mihaileni.

Pe DJ102I Valea Doftanei - Campina si DJ 101S Valea Doftanei - Secaria, ambele din judetul Prahova, circulatia este ingreunata.

In judetul Botosani, din cauza aluviunilor care au spalat terasamentul, circulatia feroviara pe sectia de cale ferata 608 Iasi - Dorohoi este intrerupta la kilometrul feroviar 85+500 de metri, intre statiile CF Trusesti si Dangeni. Se lucreaza la repararea acestuia.

Brasov: Peste 100 de pompieri militari intervin pentru evacuarea apei

Pompierii intervin pentru inlaturarea efectelor inundatiilor la Sacele, in cartierul Garcini, pe strada Palisti care este inundata, in satul Zizin unde sunt inundate 12 curti si o casa, in localitatea Purcareni, pentru evacuarea apei din patru case, si la Spitalul orasenesc din Zarnesti unde este inundat subsolul.

Tot in orasul Zarnesti, se actioneaza pentru evacuarea apei din opt gospodarii. In satul Predelut, comuna Bran o casa este inundata, iar la Sohodol - patru case, a precizat reprezentantul ISU.

Interventii pentru evacuarea apei din gospodarii sunt si in localitatile Tarlungeni, Budila si Maierus. Pompierii actioneaza cu 22 de motopompe (transportabile, remorcabile, de mare capacitate), potrivit sursei citate.