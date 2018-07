Dincolo de o destinatie care sa le incante toate simturile, mai multi romani sunt atenti la optiunile de cazare pe care le au la dispozitie, prioritizand ofertele de la hoteluri pentru vacanta lor.

Cazare la hotel, mai degraba decat intr-o camera inchiriata

Conform studiului international, mai mult de jumatate (53%) dintre respondenti au declarat ca prefera sa stea la hotel pe durata concediului, in special de cei cu varsta de peste 23 de ani.

O alta varianta atractiva pentru calatorii romani este inchirierea unei camere, a unui apartament sau a unei case pentru vacanta. 29% dintre acestia au in vederea aceasta optiune de cazare in calatoriile pe care le fac in acest an, mai ales tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 22 de ani. Doar 8% dintre romani prefera sa stea la un prieten sau la un membru al familiei pe durata concediului.

Aceeasi tendinta este intalnita in randul calatorilor de celelalte tari la nivel global si, in medie, 55% aleg sa stea la hotel.

Micul dejun si Wi Fi-ul gratuit sunt esentiale

Atunci cand aleg hotelul ca optiune de cazare pentru vacanta, romanii se orienteaza in principal in baza a trei criterii, pe care le considera esentiale. Cele mai importante sunt includerea micului dejun (66%) in pret, Wi Fi-ul gratuit (60%) si, bineinteles, locatie aproape de plaja (57%), cautate in proportii asemanatoare si de catre calatorii la nivel global.

Pentru tinerii calatori intre 18 si 22 de ani, accesul la Wi Fi este primul criteriu (70%) atunci cand rezerva o camera la hotel, in timp ce pentru cei cu varsta cuprinsa intre 56 si 65 de ani conectarea la internet gratuit este a treia optiune pe care o au in vedere.

Exista, de asemenea, pe lista serviciilor importante pentru mai multi romani cateva optiuni unde diferenta de procentaj dintre raspunsurile date de femei, respectiv barbati este mai mare: femeile sunt mai atente daca exista uscator de par in baie, in timp ce barbatii se uita mai degraba daca exista un mini-bar in camera si conditii pentru activitati sportive.

Servicii esentiale pentru romani atunci cand aleg un hotel pentru vacanta, 2018

Servicii Preferinte Barbati Femei Varsta 18-22 de ani Varsta 23-35 de ani Varsta 36-55 de ani Varsta 56-65 de ani Mic dejun inclus 66% 64% 69% 62% 66% 68% 65% Wi-fi gratuit 60% 60% 59% 70% 59% 59% 53% Locatie aproape de plaja 57% 50% 64% 45% 53% 61% 63% Priveliste frumoasa 52% 49% 55% 51% 54% 49% 57% Piscina 34% 33% 34% 32% 35% 36% 25% Spa 21% 21% 22% 10% 24% 23% 16% Lift 19% 19% 19% 33% 19% 16% 16% Uscator de par 15% 13% 17% 20% 17% 13% 9% Mini-bar in camera 15% 17% 12% 24% 18% 12% 8% Conditii pentru antrenament sportiv 14% 18% 11% 21% 15% 13% 9% Niciuna 4% 5% 3% 5% 3% 4% 2% Nu stiu 1% 0% 1% 0% 0% 1% 0%

Servicii acoperite cu un buget de cel mult 41 de euro pe noapte

Cand au fost intrebati care este, in schimb, cel mai important aspect atunci cand aleg un hotel pentru vacanta, 62% dintre respondentii romani au ales confortul, mai important in special pentru femei. Totodata, proximitatea fata de obiectivele pe care doresc sa le viziteze (56%) si de linistea din camera (54%) sunt alte doua aspecte care conteaza in proportii asemanatoare atat pentru femei, cat si pentru barbati. Intr-o proportie usor mai mica, insa totusi importanta, se se numara faptul ca oferta de hotel este una ieftina (47%) si ca serviciile puse la dispozitie sunt de calitate (45%).Pentru toate aceste conditii de cazare la hotel, majoritatea romanilor (69%) nu sunt dispusi sa faca economii atunci cand calatoresc, prefera mai degraba sa cheltuiasca mai putin pe cumparaturile la destinatie (43%), asa cum au declarat in studiu atunci cand au fost intrebati de aspectele din calatoria lor pentru care prefera sa economiseasca.

Potrivit unui comunicat remis 9am, cand vine vorba de costurile de cazare, aproape jumatate (45%) dintre romani platesc in mod obisnuit intre 17 si 41de euro pe noapte. Dintre acestia, cei mai multi au varsta cuprinsa intre 23 si 55 de ani. Mai putin de un sfert (22%) dintre calatorii romani aloca un buget mai mare, de pana la 58 de euro pe noapte, in principal cei intre 56 si 65 de ani.Costuri mai mari pentru cazarea la hotelul, de pana la 81 de euro pe noapte, sunt dispusi sa plateasca 11% dintre romani, cei mai multi avand varsta cuprinsa intre 36 si 55 de ani.