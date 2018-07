"Vreau sa stiu cu exactitate unde este nevoie de mai multi oameni si mai multe utilaje de interventie. Vreau ca prefectii sa avertizeze in continuare populatia si sa analizeze daca se impune sa trimitem ajutoare de prima necesitate pentru populatie. Ma refer acum la ajutoarele pe care le putem pune la dispozitie de la nivelul rezervelor de stat si nu la cele care vor fi alocate de catre Guvern dupa ce se termina ploile si dupa ce vom avea o evaluare a pagubelor. Solicit insa sa o faceti in regim de urgenta imediat ce situatia o va permite", a spus Carmen Dan.

Ea a precizat ca MAI actioneaza in teren de peste 72 de ore cu toate fortele pe care le are la dispozitie - pompieri, politisti, jandarmi.



"Media zilnica a celor care intervin depaseste 15.000 de oameni. Acum sunt in teren 20.000 oameni care actioneaza cu 7.300 de mijloace de interventie de la toate structurile ministerului. Sunt unitati de pompieri in care de ieri s-a ridicat nivelul de alerta la rosu, asta inseamna ca toti angajatii sunt la serviciu. Efortul acestor pompieri este foarte mare. De joi (...) am trimis oameni si echipamente (motopompe, statii de potabilizare a apei) din judetele care in acest moment nu au probleme in judetele aflate sub avertizare" , a adaugat Carmen Dan.

Ministrul afacerilor interne, a convocat comandamentul de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice de ploi abundente, scrie Agerpres

De asemenea, Dan a adaugat ca in 18 judete avem cod meteo galben si 12 in judete cod meteo portocaliu.

"Am vorbit cu premierul. Pentru ca sunt elemente de infrastructura afectate vom accesa de la nivel guvernamental Fondul de solidaritate insa pentru asta trebuie sa avem mai intai gata evaluarea acestor pagube pentru ca trebuie sa transmitem o solicitare exacta a nevoilor noastre. De aceea insistam sa facem aceasta evaluare in regim de urgenta imediat ce conditiile meteo o sa permita. In ceea ce priveste mecanismul de protectie civila, acesta se poate accesa numai pentru situatiile in care autoritatile nationale nu pot face fata, accesul la acest mecanism facandu-se in general atunci cand sunt situatii catrastrofale", a afirmat sambata Carmen Dan in cadrul comandamentului de inundatii in sistem de videoconferinta cu autoritatile locale din judetele aflate sub avertizari meteorologice de ploi abundente.