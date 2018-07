Update 13:26- "Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu posibile depasiri ale COTELOR DE PERICOL pe raurile din bazinele hidrografice: Trotus, judetele Harghita, Bacau, Covasna, Neamt.



Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in bazinul inferior al raului Trotus, aval s.h. Targu Ocna", se arata intr-o noua atentionare.



"Ca urmare a precipitatiilor inregistrate in ultimele ore, a celor prognozate si propagarii, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale COTELOR DE PERICOL pe raurile din bazinele hidrografice:Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare in bazinul inferior al raului Tarlung, in zona de confluenta cu raul Negru (zona localitÓ‘tii Bacel)'', se arata in avertizare.