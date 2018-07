Pana duminica la ora 06:00, "in Moldova, local in Transilvania si Maramures, precum si in jumatatea de nord a Munteniei si in zona montana a Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice si intensificari ale vantului cu aspect de vijelie. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 20...25 l/mp si izolat 40…50 l/mp", se arata in atentionarea cod galben.

Sub cod galben se afla judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Sibiu (partea nordica), Hundoara, Caras-Severin, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Braila, Vrancea, Galati, Vaslui, Brasov (partea nordica).

Pana duminica la ora 23:00, "local in Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali si Meridionali temporar va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 50 l/mp si izolat 60…70 l/mp", potrivit avertizarii cod portocaliu.

Sub cod portocaliu se afla judetele Suceava, Botosani, Iasi, Neamt, Harghita, Bacau, Covasna, Brasov (partea sudica), Sibiu (partea sudica).

Manifestari ale instabilitatii atmosferice vor fi si in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse si pentru intervale mai scurte de timp, mai anunta meteorologii.