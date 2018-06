Incalzire in pardoseala - ideala pentru pompele de caldura



Incalzirea in pardoseala este foarte populara datorita confortului termic oferit, multi proprietari sunt incantati de ideea de a avea podeaua calda si de a nu fi constransi de calorifere in momentul amenajarii spatiului.

In plus, instalata cu o pompa de caldura, poate asigura atat caldura casei iarna, cat si racirea ei pe timpul verii.

Distributia temperaturii se face in mod uniform, placut, totdata incalzirea in pardoseala cu agent termic consuma mai putin, este mai economica.

Sistemul pompelor de caldura are trei componente principale: 1. forajele (sapate in solul din curte), 2. pompa de caldura din camera tehnica 3. instalatia din casa.

De recomandat pentru pompele de caldura, daca acum urmeaza sa fie realizata casa, este incalzirea in pardoseala. Se foloseste o temperatura redusa, ce asigura un inalt coeficient de performanta.



Cum functioneaza pompele de caldura impreuna cu incalzirea in pardoseala?

Pompele de caldura geotermale transfera caldura din sol in casa. Agentul termic pleaca din pamant (foraje). Pompa de caldura preia caldura sosita cu ajutorul condensatorului si o conduce in compresor. Aici agentul termic este dus la o temperatura ridicata si este transferat in casa prin intermediul apei care intra in incalzirea in pardoseala.

Vara principiul se inverseaza si se asigura racirea casei. Apa care circula in casa prin incalzirea in pardoseala absoarbe caldura si o transfera in pamant cu ajutorul pompei de caldura.

Nu mai este nevoie de aparatele de aer conditionat care pot provoca raceli pentru multe persoane din cauza microorganismelor adunate in el, daca nu este foarte bine curatat si intretinut.

Facturi mici cu pompele de caldura - 10 lucruri de stiut

1. Este important ca dimensionarea sistemului cu pompe de caldura sa se realizeze cu mare acuratete, pentru a asigura necesarul de caldura si apa calda menajera al casei. Realizarea forajelor joaca un rol important.

2. Pentru rezultate excelente ale confortului termic, o izolatie termica atent facuta este de asemenea importanta.

3. Alege o firma cu experienta, care a mai facut astfel de lucrari cu pompe de caldura, are asadar in echipa specialisti si tehnologie performanta.

4. Investitia in pompele de caldura este costisitoare, insa se amortizeaza in 4 - 7 ani datorita facturilor scazute. Economiile pe care le faci sunt pe viata, este asadar mult mai rentabil sa folosesti pompe de caldura in locul centralelor pe gaz sau a celor electrice. Curentul electric este foarte scump, iar pretul gazului poate creste in viitor.

5. Cu pompele de caldura confortul financiar il vezi in timp, cu atat mai mult ca nu ai costuri ulterior cu intretinerea sistemului, cu verificari periodice.

6. Este asigurata incalzirea casei, racirea ei (nu mai investesti in aparate de aer conditionat) si apa calda menajera.

7. Pompele de caldura asigura in exclusivitate incalzirea casei, deci nu ai nevoie de surse suplimentare care sa ajute.

8. Pompele de caldura ofera costuri mici de intretinere, dat fiind faptul ca folosesc o sursa de energie inepuizabila - caldura pamantului. In comparatie, rezervele de titei, carbune, gaz metan se epuizeaza si, mai important, duc la poluarea mediului inconjurator.

9. Investitia intr-un sistem complet cu pompe de caldura geotermale poate fi in jurul sumei de 10.000 euro (la o casa de 120 mp), cost care poate fi acoperit cu ajutorul unui credit bancar.

10. Energia geotermala este disponibila tuturor, se obtine din solul aflat in propria curte.