Primaria Capitalei spune ca, prin decizia de majorare a tarifelor de parcare din zona centrala, pune in aplicare una dintre masurile de reducere a poluarii si a traficului cuprinse atat in Planul Integrat pentru Calitatea Aerului, cat si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila, iar astfel Bucurestiul se aliniaza marilor capitale europene care au adoptat un tarif mai mare pentru parcarea in zona centrala, cu scopul de a reduce traficul, si implicit poluarea, dar si pentru a promova transportul public si transportul alternativ. De asemenea, prin implementarea acestei masuri, va fi eliberata banda 1 de circulatie, iar accesul in institutii publice, precum unitati de invatamant si spitale, va fi mai usor, spune Primaria Capitalei.

Prin Hotararea CGMB se instituie trei zone de taxare in Capitala, iar de la 1 iulie taxa va fi de 10 lei pe ora in zona centrala (zona 0).

Zona 0 este compusa din patru sub-zone:



zona parcajului subteran Intercontinetal,

strazile N. Balcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I;

zona parcajului subteran din Piata Unversitatii,

strazile N. Balcescu-I. Campineanu-Calea Victoriei-Splaiul Independentei -Halelor-I. C. Bratianu;

zona parcajului suprateran Cocor, strazile I. C. Bratianu-Sf. Vineri-Calea Mosilor-H. Botev-C. Coposu.

A patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu strazile C. Coposu-M. Basarab-Mircea Voda-Unirii-Bratianu.

Tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe ora pe masura ce ne indepartam de centru, iar rezidentilor li se aplica tarife preferentiale, scrie News.ro

Zona 1 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 0 si perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de strazile: Piata Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polona – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Sincai – str. Lanariei – Calea Serban Voda – bd. Marasesti – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertatii – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Hasdeu – str. Vasile Parvan – str. Berzei – str. Buzesti – Piata Victoriei

In zona 1 se aplica tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe ora. Zona 2 cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 1 si limita administrativa a orasului si are tarif de 2,5 lei pe ora.

Tariful pentru serviciul de blocare/deblocare autovehiculelor este de 200 de lei.