Exista un motiv explicat stiintific pentru care nu reusim sa ne odihnim la fel de bine pe timpul verii: diferenta dintre temperatura din incapere si cea a corpului tau este mult mai mica. In mod normal, temperatura corpului este de aproximativ 37 de grade Celsius, in timp ce temperatura optima pentru somn este de 20 de grade Celsius. Atunci cand organismul nostru se pregateste de somn, temperatura corpului scade cu o jumatate de grad, pentru a ne ajuta sa adormim mai rapid. Insa, pe timpul verii, diferenta dintre temperatura corpului si cea din incapere este cu mult mai mica, lucru care ne da peste cap somnul. Exista insa cateva metode prin care poti compensa acest neajuns si te poti odihni mai bine, chiar si in timpul noptilor caniculare:



Activeaza modul de noapte al aerului conditionat

Aparatele moderne de aer conditionat au un mod de noapte care, odata activat, va mentine o temperatura suportabila pe parcursul noptii. Diferentele fata de modul obisnuit al aparatului constau in silentiozitate (aparatul nu este la fel de zgomotos si nu te trezeste in mijlocul noptii), dar si in consum, fiind un mod economic care nu consuma la fel de multa energie electrica. Un aparat de aer conditionat nu mai este un lux pentru nimeni, iar preturile au scazut atat de mult incat oricine isi poate permite sa isi instaleze unul acasa. Recomandarea specialistilor este sa alegi insa unul cu o putere corelata cu dimensiunile locuintei tale si dotat cu functii utile, care sa iti faca viata mai usoara pe timpul verii.

Redu umiditatea in exces din camera

Umiditatea ridicata este un alt motiv pentru care nu ne putem odihni vara. Atunci cand aerul din incapere seamana mai degraba cu cel dintr-o sauna, transpiram mai mult, iar disconfortul se accentueaza. Pentru a scapa de zapuseala din timpul noptii poti investi intr-un dezumidificator, care sa elimine excesul de umezeala din aer si sa faca atmosfera mai respirabila, sau poti apela la cateva trucuri: deschide larg ferestrele si usile din casa, pentru a face curent si a favoriza circulatia aerului.

Fa un dus fierbinte inainte de culcare

Suna paradoxal, dar o baie fierbinte inainte de culcare, chiar si pe timpul verii, te poate ajuta sa adormi mai rapid si sa te simti mai confortabil. Oricat de tentat ai fi sa iti fac un dus rece, daca cresti temperatura apei vei observa ca atunci cand iesi din baie te simti mult mai bine. Acest lucru se intampla pentru ca organismul tau pierde din caldura acumulata la dus, iar senzatia pe care o ai este una de racorire.

Inconjoara-te de materiale usoare

Daca nu te simti confortabil in patul tau vara, poate ca ar trebui sa analizezi putin si materialele de care esti inconjurat, recomanda Real Simple. De exemplu, este bine sa te asiguri ca pijamalele tale sunt fabricate din materiale care absorb umezeala, nu retin caldura si iti lasa pielea sa respire. Inul, panza sau bumbacul sunt cele mai bune materiale pentru zilele toride. De asemenea, trebuie sa stii ca saltelele sau pernele fabricate din spuma retin foarte bine caldura, asa ca este posibil sa iti fie mai cald decat ar trebui. Inlocuieste perna din spuma cu una umpluta cu fulgi, iar pentru a scapa de caldura din saltea poti acoperi salteaua cu o patura de protectie fabricata din bumbac.

Evita mesele copioase inainte de culcare

Daca ai probleme cu somnul, unul dintre cele mai neinspirate lucruri pe care le poti face inainte de culcare este sa mananci. Dupa o masa copioasa, sistemul digestiv se activeaza pentru a procesa alimentele, iar acest lucru favorizeaza cresterea temperaturii corpului. In plus, digestia iti poate ingreuna somnul, pentru ca te vei simti prea plin si lipsit de aer. Cel mai bine este sa iei cina cu doua ore inainte de culcare si sa nu consumi alimente grele. De exemplu, poti opta pentru un caston mic cu cereale, branza cu paine prajita si ceai sau biscuiti digestivi, astfel incat sa nu iti incarci stomacul si sa reusesti sa te odihnesti bine.