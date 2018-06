"In urma perchezitiilor, au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, echipamente de tip skimming, componente folosite la producerea unor astfel de echipamente, precum si alte dispozitive ce pot fi folosite la falsificarea instrumentelor de plata electronica.

Grupul infractional ar fi fost constituit in vara anului 2013, iar membrii acestuia ar fi expediat in Mexic, catre alte persoane, colete ce contineau aparatura de skimming, cu scopul de a fi utilizata la falsificarea de instrumente de plata electronica pentru accesul fara drept la un sistem informatic si efectuarea frauduloasa de retrageri de numerar", se arata intr-un comunicat al IGPR.

In vederea continuarii cercetarilor, la sediul D.I.I.C.O.T. – S.T. Craiova au fost conduse patru persoane.

"In cauza sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata, detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, punerea in circulatie de valori falsificate, accesul ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos", mentioneaza sursa citata.

Trei barbati din Craiova si unul din Targu Jiu, avand varste cuprinse intre 39 si 47 de ani, au fost retinuti pentru 24 de ore, in cursul zilei de joi urmand sa fie prezentati instantei de judecata, cu propunere de arestare preventiva.