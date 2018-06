"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Belgiei ca personalul din transportul feroviar a anuntat intrarea in greva, cu asigurarea serviciului minim al circulatiei trenurilor. Reteaua feroviara va fi puternic perturbata in intervalul 28 iunie 2018 (orele 22:00) - 30 iunie 2018 (orele 22:00), ca urmare a grevei.

Se recomanda cetatenilor romani sa obtina informatii de actualitate, privind conditiile de transport, consultand pagina web a SNCB, aplicatia SNCB, precum si paginile de Facebook si Twitter, unde personalul specializat va raspunde tuturor solicitarilor.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Regatul Belgiei: +3223475338, +3223450040 si +3223441658, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Bruxelles: +3223440854", arata MAE.