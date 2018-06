Update 12:45- "Pana sambata la ora 06:00, in cea mai mare parte a Moldovei, precum si in Transilvania, Maramures, Crisana, Banat, nordul Munteniei si zona montana si deluroasa a Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 25 l/mp si izolat 40…50 l/mp", se arata intr-o noua atentionare cod galben.

Cod portocaliu de vreme extrema

"In jumatatea de nord a Moldovei, zona Carpatilor Orientali, local in Maramures si in sud-estul Transilvaniei temporar va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si pe arii restranse 60…70 l/mp.

Manifestari ale instabilitatii atmosferice vor fi si in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse si pentru intervale mai scurte de timp", mentioneaza meteorologii.

Pana la ora 21:00, "in cea mai mare parte a Moldovei, local in estul si sud-estul Transilvaniei, Maramures si in nordul Munteniei si al Olteniei vor fi perioade in care va ploua insemnat cantitativ. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 20...30 l/mp si pe arii restranse 50…60 l/mp", se arata in atentionarea cod galben.

De asemenea, meteorologii anunta ca va continua sa ploua in majoritatea regiunilor pana sambata, temporar insemnat cantitativ.

Judetele vizate sunt: Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Brasov,Covasna, Bacau, Harghita, Neamt, Maramures, Iasi, Botosani, Bistrita-Nasaud, Suceava, Mures.

Ploi moderate cantitativ si instabilitate atmosferica

Temporar va ploua in cea mai mare parte a tarii si, mai ales in zonele deluroase si montane, cantitatile de apa vor depasi 15…20 l/mp si izolat 30...40 l/mp.

Vor fi mai ales averse care pe arii restranse vor avea si caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat vor fi conditii de grindina.