Iar daca te decizi sa faci niste schimbi acum, pe langa confortul de a te fi asigurat ca vei avea parte de toata caldura posibila la iarna, poti fii sigur ca vei face si economii deoarece produsele destinate incalzirii locuintei nu sunt la are cautare vara, asa ca vei beneficia de preturi reduse.

Verifica sursa de caldura. Daca e cazul, inlocuieste-o

Izoleaza bine geamurile

Acopera crapaturile din pereti

Verifica-ti caloriferele daca sunt bine aerisite, in caz ca nu esti complet multumit de cum au incalzit camerele iarna ce a trecut. Cheama un electrician si rezolva aceasta problema din timp mai ales daca locuiesti intr-un bloc vechi, in care e posibil sa se adune in calorifere tot felul de depuneri de rugina si mizerii. Daca locuiesti l casa, de exemplu, si spatiul de incalzit este prea mare, iar caloriferele nu fac fata, poate ar trebui sa te gandesti la un sistem mai complex, la o centrala termica pe lemne sau la una electrica.Geamurile sunt primele locuri pe unde intra frigul in casa. Daca nu sunt izolate asa cum trebuie, degeaba dai banii pe o centrala termica sau pe incalzirea caloriferelor pentru ca frigul tot o sa patrunda in casa. Daca nu ai deja, alege ferestrele de tip termopan pentru a izola cat mai bine interiorul de frigul de afara si pentru a te asigura ca racoarea nu isi patrunde in camere. Acelasi lucru e valabil si in cazul usilor. Daca simti curenti de aer rece care intra pe sub usi sau ferestre, poti cumpara acele pernute lungi sau fasii de burete pe care le poti pune in zonele in care simti ca patrunde curentul.Stim ca suna banal, insa ai fi surprins sa afli cat frig, ploaie si chiar mizerie poate patrunde in casa, de exemplu, printr-o crapatura ramasa neacoperita sau prin gura de ventilatie de a bucatarie a carei supapa nu functioneaza corect si permite infiltrarea aerului inauntru. Asadar, verifica din temelii peretii locuintei de eventuale crapaturi si, daca acestea exista, remediaza-le cat mai repede posibil. Vara este un timp prielnic pentru tot felul de lucrari in casa pentru ca ai garantia ca acestea se usuca bine si nu lasa urme de umezeala. Totodata, daca nu ai facut-o deja, izoleaza neaparat peretii exteriori. Sunt mai multe beneficii care decurg din aceasta activitate, primul si cel mai evident fiind scaderea facturii la intretinere datorita caldurii retinute inauntru. In plus, daca aplici o izolatie si o tencuiala noua, cei reusi sa acoperi si crapaturile din pereti si sa te asiguri ca in casa se va pastra o temperatura placuta cat mai mult timp posibil. Daca locuiesti la casa, izolarea exterioara este chiar obligatorie. Altfel, intr-o iarna foarte friguroasa, risti sa consumi foarte mult combustibil si sa platesti destul de mult pentru incalzirea locuintei si nici macar sa nu ai parte de o temperatura placuta in casa, pentru ca frigul va patrunde mereu prin pereti, daca acestia nu sunt izolati din exterior asa cum trebuie.