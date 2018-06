De aceea, un astfel de proiect trebuie tratat cu maxima responsabilitate, inca din fazele sale incipiente. Asadar, iata care sunt cele mai importante 4 lucruri de care trebuie sa tii cont, inainte de a incepe renovarea unei case vechi.



1. Gasirea unei echipe de profesionisti

Pentru a obtine rezultatul scontat, colaborarea cu oamenii potriviti este extrem de importanta, chiar si in cazul unui astfel de proiect. De aceea, fa-ti inainte foarte bine temele pentru a afla care sunt cei mai in masura “meseriasi” in acest domeniu si nu ezita sa le ceri un pret estimativ, in functie de informatiile pe care le furnizezi in prealabil. Portofoliile acestora te ajuta foarte mult sa iti faci o idee despre modul in care au reusit sa duca la bun sfarsit proiecte anterioare de renovare a caselor vechi, asa ca fa-ti timp sa treci cu multa rabdare prin acestea.



2. Autorizatii necesare de la Primarie

Dupa ce crezi ca ai gasit echipa potrivita pentru proiectul de renovare a casei tale, stabiliti de comun acord toate modificarile pe care vrei sa le faci la nivelul imobilului respectiv. Este extrem de important acest pas, pentru a obtine apoi de la autoritatile abilitate un aviz ce atesta faptul ca aveti voie sa interveniti cu modificari in permietrul respectiv.



ATENTIE: este extrem de important ca toate renovarile sa fie trecute in acel aviz, pentru ca in caz contrar, lucrarea nu va respecta rigorile legii. In acest pas al proiectului, comunicarea cu arhitectul sau cu echipa de constructori trebuie sa fie extrem de buna, pentru a stabili exact ce se poate si ce nu se poate construi.



3. Izolatia termica

Acest aspect este deosebit de important in cadrul unui proces de renovare a unei case vechi, deoarece timpul si actiunile nocive ale fenomenelor naturale (cutremure, caderi de apa etc ) pot afecta serios capacitatea unui imobil de a oferi caldura pe timp de iarna. Cea mai eficienta metoda consta in izolatia termica a mansardei. Astfel, la nivelul acesteia se va pune un strat de vata minerala captusit cu folie de aluminiu. Pentru mai mult confort termic, captusirea cu un strat de polistiren de 10 cm, peste care sa puneti unul de vata minerala si folie de aluminiu, este solutia perfecta.



4. Decoratiuni interioare

Cand vine vorba de amenajari si decoratiuni interioare, ai la dispozitie o multime de variante din care poti alege, de la corpuri de iluminat la placi ceramice, de la cromatica peretilor la cea a draperiilor. Lustre pentru dormitor, candelabre, materiale textile deosebite pentru canapele sau perdele, indiferent de stilul pe care il alegi, acesta trebuie sa respecte ideea mixului nou-vechi, pentru un efect de senzatie. Asa cum spuneam si putin mai sus, colaborarea cu un specialist este binevenita, pentru a oferi casei tale exact confortul pe care il cauti, in urma renovarii sale.