In plus, o casa de vacanta nu este chiar scumpa, comparata cu o casa de la oras. Insa, inainte de a incepe sa cauti anunturi, ia in considerare si urmatoarele aspecte.

Lipsa utilitatilor

Inca de la inceput trebuie sa stii ca utilitatile pe care noi le luam de-a gata (curent, gaze, apa, canalizare) nu sunt chiar atat de comune la casele din mediul rural. Daca o locuinta izolata in natura iti poate aduce relaxare, asta nu inseamna ca vei avea parte si de tot confortul pe care il ai la oras.

Desigur, exista numeroase dispozitive care iti pot veni in ajutor, precum butelia cu gaz, generatorul electric sau hidroforul, care iti poate alimenta intreaga instalatie sanitara cu apa potabila. Folosirea lor necesita totusi un minim de cunostinte tehnice, asa ca, daca iti doresti sa petrecei cateva zile pe an intr-o zona izolata, poate ca ar trebui sa afli intai cum sa alimentezi si sa pornesti generatorul sau sa te documentezi despre cum sa amorsezi un hidrofor.

Nu vei locui prea mult timp acolo

Oricat de mult ti-ai dori sa petreci zile lungi de relaxare in casa ta de vacanta, timpul probabil ca nu iti va permite sa petrecei mai mult de doua saptamani pe an in ea. Aceasta absenta indelungata nu poate fi decat daunatoare pentru aspectul general al locuintei, dar si pentru siguranta ei.

Pentru a ingriji in mod corespunzator casa de vacanta atunci cand nu o folosesti, va trebui sa angajezi un administrator. Chiar daca pretul unei case rurale ti se va parea bun, ia in considerare si acest cost, pe care il vei plati anual.

Vei merge mereu in acelasi loc

Sunt multi oameni pe care nu ii deranjeaza sa mearga an de an in aceeasi vacanta cu familia. Insa ia in considerare si faptul ca la un moment dat s-ar putea sa te plictisesti de acelasi peisaj. Iar o casa nu este tocmai o jucarie pe care n-o mai vrei si pe care o poti uita intr-o debara.

Chiar daca o vei putea vinde, toate costurile acumulate se vor resimti si doar acest motiv ar putea fi suficient pentru a te face sa regreti ca ai cumparat casa. Asigura-te ca zona pe care o alegi este suficient de ofertanta pentru a o putea revizita oricand si a descoperi mereu ceva nou.

Distanta fata de casa

Pe langa utilitati, accesibilitate si costuri, trebuie sa verifici si distanta pe care o parcurgi pentru a ajunge la oaza ta de relaxare. Daca va trebui sa conduci mai mult de trei ore pentru a petrece un weekend in casa de vacanta, atunci probabil nu iti va ramane prea mult timp sa te bucuri de peisaj si de natura.

Indicat ar fi sa iti iei o casa mai apropiata de orasul in care locuiesti. Desigur, in acest caz exista riscul sa nu gasesti nicio zona care sa fie tocmai pe gustul tau.

Daca insa ai luat in considerare toate cele de mai sus si esti inca hotarat sa faci aceasta investitie, atunci ar fi o greseala sa nu mergi inainte cu aceasta decizie.