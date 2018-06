Joi, pana la ora 23.00, se afla sub cod galben de ploi Capitala si 17 judete: Suceava, Harghita, Neamt, Brasov, Covasna, Bacau, Dambovita, Prahova, Arges, Buzau, Braila, Vrancea, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Constanta si Tulcea.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei, in sud-estul Transilvaniei, in sud-vestul Moldovei, precum si in zona Carpatilor Orientali vor fi perioade in care va ploua insemnat cantitativ. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 20-30 l/mp si izolat 50-60 l/mp.

De asemenea, pana vineri, la ora 10.00, va fi in vigoare o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ.

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), va ploua temporar in cea mai mare parte a tarii, iar in zonele de munte, dar si in sudul, estul si local in centrul tarii cantitatile de apa vor depasi 15-20 l/mp si izolat 30-.40 l/mp. Vor fi mai ales averse care pe arii restranse vor avea si caracter torential si vor fi insotite de descarcari electrice si intensificari ale vantului. Izolat vor fi conditii de grindina, informeaza Digi24.