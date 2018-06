"Repatrierea s-a realizat cu sprijinul Ambasadei Romaniei la Damasc, in cooperare cu Ambasada Romaniei la Beirut.

Cu sprijinul Echipelor Consulare Mobile ale misiunilor diplomatice romane de la Damasc si Beirut, cetateanul roman a parasit Siria la data de 26 iunie 2018 pe cale terestra catre Liban, de unde si-a continuat deplasarea catre Romania, pe cale aeriana, pe ruta Beirut - Otopeni.

MAE a suportat in intregime costurile aferente transportului terestru si aerian pentru persoana repatriata.

Masura de repatriere face parte din demersurile constante de asistenta si protectie consulara acordata de MAE cetatenilor romani aflati in situatii deosebite, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare din statele cu risc major de securitate.



Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarile ferme adresate cetatenilor romani aflati in zonele de conflict de a parasi zona si de a contacta misiunile diplomatice ale Romaniei din teritoriu pentru a-si anunta prezenta in regiune, astfel incat sa poata beneficia de asistenta si protectie consulara", se arata intr-un comunicat.