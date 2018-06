Acesta a povestit ca fiul sau a fost luat de mama sa de la o scoala din zona Pipera.

Bucuresti, Pipera, str. Iancu Nicolae, ora 15.08, miercuri 27 iunie 2018. Copilul si Sotia mea au fost atacati in momentul in care urcau in masina in urma cu cateva momente. Fiul meu, Mihai a fost luat de Mama lui la 15.00 de la una dintre scolile din zona si masina a fost parcata pe o straduta laterala din zona Iancu Nicolae. Cel care a atacat purta o sapca cu cozoroc pe cap, mai mic de inaltime dar indesat, atletic, cu mustata si a coborat dintr-o masina cu numere de straine, (Spania, Italia, ???) la volanul careia se afla un alt individ. Voi reveni cu amanunte. Acesta a incercat sa urce in masina pe usa din dreapta fata si a fost lovit puternic in fata de catre sotia mea care a urlat puternic si a actionat din instinct. Inca nu apucase sa isi puna centura de siguranta. Mihai s-a speriat ingrozitor si plange de atunci. Florina s-a speriat extrem de rau si a crezut ca vor sa il smulga pe Mihai din masina!

Eu sunt in acest moment la Constanta si plec de urgenta spre Bucuresti”.