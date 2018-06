"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul elen de Meteorologie a declarat 'cod rosu' de vreme nefavorabila pentru ziua de 27 iunie 2018. Sunt prognozate averse de ploaie si furtuni insotite de grindina la nivel local, rafale de vant si temperaturi in scadere, cauzate de fenomenul meteo 'Nephele', in cea mai mare parte a tarii. Cele mai afectate zone vor fi Thessalia, Sporades, Evia, nordul Marii Egee, treptat nordul Greciei, orasul Salonic si partea Centrala, vestul Peloponezului, Attica, orasul Atena.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879 si +302106728875, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222", arata MAE.